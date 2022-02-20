Финляндия вышла вперёд в финальном матче с Россией, забив на 1-й минуте третьего периода

В эти минуты в Пекине (Китай) на арене «Центральный» проходит финальная игра мужского олимпийского турнира по хоккею, в которой встречаются сборные России и Финляндии. На момент написания новости идёт 21-я минута матча, финны ведут в счёте – 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).



На 31-й секунде третьего периода Ханнес Бьёрнинен впервые в матче вывел финнов вперёд, забив с передач Марко Анттилы и Атте Охтамаа.



Ранее на 8-й минуте Михаил Григоренко забил в большинстве с передач Никиты Гусева и Никиты Нестерова. Михаил получил шайбу в районе правого пятака и броском в дальний угол над щитком голкипера открыл счёт в матче.



На 25-й минуте защитник «Авангарда» и сборной Финляндии Вилле Покка сравнял счёт. Его ассистентами стали Ханнес Бьёрнинен и Атте Охтамаа.



Напомним, сборная России стала олимпийским чемпионом на предыдущих Играх. В финале Олимпиады в Пхёнчхане-2018 россияне победили команду Германии.



По ходу турнира сборная России проиграла только один матч – команде Чехии на групповом этапе (5:6, ОТ), что не помешало команде Алексея Жамнова выйти из группы с первого места. В плей-офф Россия обыграла Данию (3:1) и Швецию (2:1, Б).



Финляндия дошла до финала без поражений. Финны в плей-офф выиграли у Швейцарии (5:1) и Словакии (2:0).