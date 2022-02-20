Сборная России по хоккею уступила Финляндии в финале Олимпийских игр

Только что в Пекине (Китай) на арене «Центральный» завершился финальный матч мужского олимпийского турнира по хоккею, в котором встречались сборные России и Финляндии. Встреча завершилась победой финнов со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).
На 8-й минуте Михаил Григоренко забил в большинстве с передач Никиты Гусева и Никиты Нестерова. Михаил получил шайбу в районе правого пятака и броском в дальний угол над щитком голкипера открыл счёт в матче.
На 25-й минуте защитник «Авангарда» и сборной Финляндии Вилле Покка сравнял счёт. Его ассистентами стали Ханнес Бьёрнинен и Атте Охтамаа.
На 31-й секунде третьего периода Ханнес Бьёрнинен впервые в матче вывел финнов вперёд, забив с передач Марко Анттилы и Атте Охтамаа.
Напомним, сборная России стала олимпийским чемпионом на предыдущих Играх. В финале Олимпиады в Пхёнчхане-2018 россияне победили команду Германии.
По ходу турнира сборная России проиграла только один матч – команде Чехии на групповом этапе (5:6, ОТ), что не помешало команде Алексея Жамнова выйти из группы с первого места. В плей-офф Россия победила Данию (3:1) и Швецию (2:1, Б).
Финляндия дошла до финала без поражений. Финны в плей-офф выиграли у Швейцарии (5:1) и Словакии (2:0).
- 20 февраля 2022
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