«Это была лучшая игра на Олимпиаде-2022». Плющев — о финале Россия — Финляндия

Заслуженный тренер России Владимир Плющев отреагировал на поражение сборной России по хоккею в финале Олимпийских игр в Пекине (Китай).
«Мы сыграли лучший матч на Олимпиаде. Печалиться надо по поводу того, что мы никак не можем перестроить игру, которая зависит от того, что будет делать соперник. Финны сыграли в свой классический хоккей, мы, к сожалению, не смогли найти противоядие против этого хоккея.
Сборная Финляндии играла практически так же, как и в предыдущих матчах: аккуратно в обороне, используя свои контратаки. А нам надо уметь забивать — это божий дар, надо, грубо говоря, с детского возраста к этому приучать. У нас почему-то не так много голеадоров в этой сборной. Но это была лучшая игра на этих ОИ и по накалу, и по напряжению, и по отдаче. Ребята сделали всё, что смогли», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Только что в Пекине (Китай) на арене «Центральный» завершился финальный матч мужского олимпийского турнира по хоккею, в котором встречались сборные России и Финляндии. Встреча завершилась победой финнов со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).
- 20 февраля 2022
-
10:20
-
10:16
-
10:15
-
10:11
-
10:09
-
10:08
-
10:07
-
10:04
-
10:03
-
09:58
-
09:58
-
09:57
-
09:55
-
09:55
-
09:48
-
09:48
-
09:44
-
09:42
-
09:42
-
09:39
-
09:38
-
09:33
-
09:32
-
09:32
-
09:29
-
09:29
-
09:28
-
09:25
-
09:25
-
09:22
-
09:21
-
09:20
-
09:19
-
09:05
-
08:58