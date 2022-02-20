«Это была лучшая игра на Олимпиаде-2022». Плющев — о финале Россия — Финляндия

Заслуженный тренер России Владимир Плющев отреагировал на поражение сборной России по хоккею в финале Олимпийских игр в Пекине (Китай).



«Мы сыграли лучший матч на Олимпиаде. Печалиться надо по поводу того, что мы никак не можем перестроить игру, которая зависит от того, что будет делать соперник. Финны сыграли в свой классический хоккей, мы, к сожалению, не смогли найти противоядие против этого хоккея.



Сборная Финляндии играла практически так же, как и в предыдущих матчах: аккуратно в обороне, используя свои контратаки. А нам надо уметь забивать — это божий дар, надо, грубо говоря, с детского возраста к этому приучать. У нас почему-то не так много голеадоров в этой сборной. Но это была лучшая игра на этих ОИ и по накалу, и по напряжению, и по отдаче. Ребята сделали всё, что смогли», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



Только что в Пекине (Китай) на арене «Центральный» завершился финальный матч мужского олимпийского турнира по хоккею, в котором встречались сборные России и Финляндии. Встреча завершилась победой финнов со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).