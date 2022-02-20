«Обидно». Роднина — о поражении сборной России в финале Олимпиады

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина поделилась мнением о финале мужского олимпийского турнира по хоккею.



«Имели все шансы в финальной встрече с финнами. То, что проиграли — обидно», – сказал Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Напомним, сегодня, 20 февраля, в Пекине (Китай) на арене «Центральный» завершился финальный матч мужского олимпийского турнира по хоккею, в котором встречались сборные России и Финляндии. Встреча закончилась победой финнов со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).



По ходу турнира до финала россияне проиграли только один матч — в третьем туре группового этапа, досрочно обеспечив себе первое место в квартете. Финны прошли турнир без поражений.