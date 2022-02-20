В Госдуме отреагировали на поражение сборной России по хоккею в финале Олимпиады-2022

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв отреагировал на поражение сборной России по хоккею в финале Олимпийских игр в Пекине (Китай).
«Надо поздравить команду. Серебро — это достойный результат с учётом отсутствия наших основных звёзд, сложностей этого турнира. Ребята бились до конца. Может, не всё получалось, но серебряная медаль — очень высокое место на ОИ. Конечно, мы ждали золота, было воодушевление после того, как повели в счёте. Говорил с Третьяком, он расстроен. Вместе смотрели предыдущий матч, видел, как он нервничал, переживал.
Когда мы узнали, что не будет хоккеистов из НХЛ, было мнение — играть-то некому. Сегодня увидели, что у нас есть резерв. У сборной России на этой Олимпиаде не было простых матчей. Тем ценнее эта серебряная медаль. Поздравляю команду Третьяка, всех наших спортсменов, тренерский штаб. Это высокое место, хотя надеялись на золото», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Только что в Пекине (Китай) на арене «Центральный» завершился финальный матч мужского олимпийского турнира по хоккею, в котором встречались сборные России и Финляндии. Встреча закончилась победой финнов со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).
- 20 февраля 2022
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