Крикунов: Иван Федотов — лучший в сборной России за всю Олимпиаду — сыграл очень надёжно

Бывший главный тренер сборной России, ныне наставник рижского «Динамо» Владимир Крикунов назвал лучшего российского игрока на Олимпиаде-2022.

«По турниру сборной России не хватило результативности в атаке. Сегодня не смогли взломать оборону. В третьем периоде финны создали три супер голевых момента, а мы не создали почти ничего.



Удаление Адронова… Понятно, Сергей не хотел. В борьбе ребята уже не совсем владели ситуацией. Но финны не забили в большинстве и выстояли. Иван Федотов — лучший в нашей команде за весь турнир. Вратарь сыграл очень надёжно», — сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Напомним, голкипер провёл все шесть матчей на олимпийском турнире и дважды сыграл на ноль.