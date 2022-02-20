Крикунов: Иван Федотов — лучший в сборной России за всю Олимпиаду — сыграл очень надёжно
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Бывший главный тренер сборной России, ныне наставник рижского «Динамо» Владимир Крикунов назвал лучшего российского игрока на Олимпиаде-2022.
«По турниру сборной России не хватило результативности в атаке. Сегодня не смогли взломать оборону. В третьем периоде финны создали три супер голевых момента, а мы не создали почти ничего.
Удаление Адронова… Понятно, Сергей не хотел. В борьбе ребята уже не совсем владели ситуацией. Но финны не забили в большинстве и выстояли. Иван Федотов — лучший в нашей команде за весь турнир. Вратарь сыграл очень надёжно», — сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Напомним, голкипер провёл все шесть матчей на олимпийском турнире и дважды сыграл на ноль.
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