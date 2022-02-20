Яковлев: это финал, здесь нужны такие «мусорные» голы. Надо больше бросать

Защитник сборной России Егор Яковлев подвёл итоги Олимпийских игр в Пекине-2022.

«Позитив в том, что мы играли в финале, что дошли до этого финала. Это уже результат. С одним голом тяжело выиграть — это факт. Рано мы забили и успокоились. Вернее не то, чтобы успокоились, а отошли от своей игры. Стали действовать проще, отбрасываться больше. Если бы продолжили показывать свой хоккей после гола, все могло сложиться по-другому.



Эмоции после полуфинала были. Это финал Олимпийских игр. Очень хотели, но на данный момент как есть так есть. Не сказал бы, что исход финала отражает реальное соотношение сил. Встречались две примерно равные команды. Им чуть больше повезло — посмотрите, какие голы они забили. Все ожидали немного другого. Это финал, здесь нужны такие «мусорные» голы. Надо больше бросать, что финны и сделали», — передаёт слова Яковлева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.