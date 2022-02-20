Ткачёв: говорили, что сборная России играет скучно. Но хорошая оборона выигрывает титулы

Нападающий сборной России по хоккею Владимир Ткачёв прокомментировал поражение команды в финале Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) с Финляндией со счётом 1:2.
«Как видите, здесь любой наброс, любой бросок — это опасно. Два таких наброса на ворота обернулись для нас золотыми медалями. В некоторых моментах мы не то что недоработали — просто не создали столько моментов, чтобы забить и дали сопернику нанести эти броски.
Много говорили в ходе турнира, что команда играет в скучный хоккей, много голов не забивает. Но хорошая оборона выигрывает титулы», — передаёт слова Ткачёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Напомним, в Пекине (Китай) завершился финальный матч мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022, в котором сыграли сборные России и Финляндии. Во встрече, прошедшей на стадионе «Национальный», финская команда одержала победу со счётом 2:1, завоевав золотые медали Олимпиады.
- 20 февраля 2022
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