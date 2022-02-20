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Матыцин прокомментировал завоевание хоккейной сборной России серебряных медалей на ОИ-2022

Матыцин прокомментировал завоевание хоккейной сборной России серебряных медалей на ОИ-2022
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Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил российских хоккеистов с «серебром» XXIV Олимпийских зимних игр в Пекине.

«Поздравляю сборную России по хоккею с завоеванием серебряных медалей на Играх в Пекине. Вся страна болела за наших ребят, и мы очень надеялись, что они смогут защитить титул олимпийских чемпионов.

К сожалению, победить не удалось, в финале российским хоккеистам противостоял очень сильный соперник – сборная Финляндии, не потерпевшая ни одного поражения на этом турнире. Финальный матч был напряжённым, наши парни боролись до конца, проявили высокую самоотдачу, но уступили в одну шайбу.

Несмотря на то, что все мы ждали первого места, хочу поблагодарить и поддержать российских хоккеистов и тренерский штаб Алексея Жамнова. «Серебро» – достойный результат. Желаю сборной успеха на чемпионате мира-2022», – передаёт слова Матыцина корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

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