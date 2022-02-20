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Максим Сушинский считает серебро сборной России отличным результатом на Олимпиаде

Максим Сушинский считает серебро сборной России отличным результатом на Олимпиаде
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Чемпион мира в составе сборной России и бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал поражение национальной команды по хоккею в финале Олимпийских игр в Пекине (Китай).

«Отличный результат. Мы добрались до финала. Оборона была лучше атаки. Атаки и не хватило в финале. Очень понравился настрой и самоотдача, тренерский штаб слаженно работал. Никаких интрижек не было.

Федотов здорово отыграл весь турнир, вратарь у нас прям молодец. У России очень молодая команда, у нас всё впереди», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Только что в Пекине (Китай) на арене «Центральный» завершился финальный матч мужского олимпийского турнира по хоккею, в котором встречались сборные России и Финляндии. Встреча завершилась победой финнов со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).

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