Максим Сушинский считает серебро сборной России отличным результатом на Олимпиаде

Чемпион мира в составе сборной России и бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал поражение национальной команды по хоккею в финале Олимпийских игр в Пекине (Китай).



«Отличный результат. Мы добрались до финала. Оборона была лучше атаки. Атаки и не хватило в финале. Очень понравился настрой и самоотдача, тренерский штаб слаженно работал. Никаких интрижек не было.



Федотов здорово отыграл весь турнир, вратарь у нас прям молодец. У России очень молодая команда, у нас всё впереди», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Только что в Пекине (Китай) на арене «Центральный» завершился финальный матч мужского олимпийского турнира по хоккею, в котором встречались сборные России и Финляндии. Встреча завершилась победой финнов со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).