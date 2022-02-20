Федотов: благодарен судьбе, что мне выпал шанс сыграть на ОИ и довести команду до финала

Голкипер сборной России Иван Федотов подвёл итоги мужского олимпийского турнира по хоккею.



«Хорошо чувствовал игру. Финны здорово сыграли. Делали хороший трафик перед воротами, реагировали на отскоки, забили «мусорные» голы. Они здорово играли у ворот, создавали нам дискомфорт. Один рикошет решил исход матча и борьбу за медали. Тяжело что-то говорить, но это хоккей. Здесь есть победители и проигравшие. Сегодня мы оказались не на той стороне, на которой все хотели бы. Тяжело и неприятно. Безусловно, есть опустошение. Такие моменты выпадают редко. Когда подходишь так близко к этому и понимаешь, что шанс упущен, это демотивирует. Неприятный эмоциональный всплеск. Но Олимпиада закончена, уже ничего не исправить. Тренеры правильно говорили нам использовать возможности, которые есть, потому что больше их может не быть. Сегодня мы сыграли недостаточно хорошо и правильно. По статистике мы проиграли. Финны лучше блокировали, больше бросали. Это сложилось в их сторону, повезло. Победа сегодня осталась не за нами.

Говорил, что нужно быть реалистами. Если бы НХЛ поехала, то нас бы здесь не было. Но она не поехала, поэтому здесь оказались мы. Благодарен судьбе, что мне выпал шанс сыграть и довести команду до финала. Мы прошли всё вместе. Это дорогого стоит – это эмоции, память на всю жизнь. Не знаю, смогу ли я ещё когда-нибудь поехать на Олимпиаду. Надеюсь, что да. Но таких возможностей много не бывает, ими нужно пользоваться. Мы были очень близко, но не получилось.



Есть ли мечта поиграть в НХЛ? Она есть у каждого игрока и вратаря. Наш путь в одно и то же время короткий и длинный. Закончилась Олимпиада, пока сложно говорить. Определённо на этом турнире приобрёл уверенность, улучшил навыки игры. Это поражение дало больше, чем дала бы победа. Ментально и эмоционально ни один победитель не испытает тех эмоций, той горечи, которые испытывают проигравшие», – передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.