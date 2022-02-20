Федотов рассказал о пропущенных голах в финале Олимпиады-2022

Голкипер сборной России Иван Федотов рассказал о пропущенных голах в финале мужского олимпийского турнира.
«Первый гол не видел. Сошлись защитник и нападающий, шайба вылетела. Я безусловно мог сыграть лучше. Но шайба так вылетела, что я не ожидал. Не мог сесть раньше времени. Второй гол – рикошет от щитка. Хотел забрать шайбу в ловушку, чтобы не было отскока, но она поменяла траекторию легонечко. Это была роковая шайба, которую нам было тяжело отыграть. Сегодня и я, и все недостаточно хорошо сыграли. Не на все 200%, которые должны были быть», – передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Напомним, после первого периода россияне вели в счёте 1:0, но затем пропустили по шайбе во второй и третьей двадцатиминутках и уступили.
- 20 февраля 2022
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