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Голкипер Федотов объяснил, почему снял олимпийскую серебряную медаль после награждения

Голкипер Федотов объяснил, почему снял олимпийскую серебряную медаль после награждения
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Голкипер сборной России по хоккею Иван Федотов объяснил, почему снял олимпийскую серебряную медаль после награждения.

«Почему снял медаль? Мы заслужили её, принесли трудом и потом. Но тяжело принять, что она не золотого отлива, а серебряного. Тяжело с самим собой согласиться. Я максималист. Безусловно надену её и наслажусь этим моментом, но позже», – передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, голкипер провёл на турнире все шесть матчей и оформил два шат-аута. В финале турнира россияне вели 1:0 после первого периода, но пропустили по шайбе по второй и третьей двадцатиминутках и уступили Финляндии. Всего Федотов пропустил девять шайб на турнире.

Отметим, что голкипер сыграл важную роль в серии буллитов в полуфинальном матче, когда россияне уступали по буллитам 1:2, имея один свой бросок и два – соперника.

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