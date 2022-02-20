Голкипер Федотов объяснил, почему снял олимпийскую серебряную медаль после награждения

Голкипер сборной России по хоккею Иван Федотов объяснил, почему снял олимпийскую серебряную медаль после награждения.
«Почему снял медаль? Мы заслужили её, принесли трудом и потом. Но тяжело принять, что она не золотого отлива, а серебряного. Тяжело с самим собой согласиться. Я максималист. Безусловно надену её и наслажусь этим моментом, но позже», – передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Напомним, голкипер провёл на турнире все шесть матчей и оформил два шат-аута. В финале турнира россияне вели 1:0 после первого периода, но пропустили по шайбе по второй и третьей двадцатиминутках и уступили Финляндии. Всего Федотов пропустил девять шайб на турнире.
Отметим, что голкипер сыграл важную роль в серии буллитов в полуфинальном матче, когда россияне уступали по буллитам 1:2, имея один свой бросок и два – соперника.
- 20 февраля 2022
-
10:48
-
10:47
-
10:45
-
10:41
-
10:40
-
10:36
-
10:34
-
10:30
-
10:27
-
10:20
-
10:16
-
10:15
-
10:11
-
10:09
-
10:08
-
10:07
-
10:04
-
10:03
-
09:58
-
09:58
-
09:57
-
09:55
-
09:55
-
09:48
-
09:48
-
09:44
-
09:42
-
09:42
-
09:39
-
09:38
-
09:33
-
09:32
-
09:32
-
09:29
-
09:29