«Болезненный вопрос». Главный тренер сборной России — о пяти лет без побед над Финляндией

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов прокомментировал поражение команды в финале Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) с Финляндией со счётом 1:2.

«Финляндии проигрываем последние пять лет? Болезненный вопрос сейчас для всех нас. Финляндия — очень дисциплинированная команда, играет в одну систему, от обороны, на контратаках. Взломать этот барьер не так просто, как кажется. Наверное, в сегодняшнем матче не хватило немного злости в атаке. Финны отдают периметр, злости в завершающей стадии не хватило. Любой тренер всегда скажет — будем думать, как это взламывать.

Насколько финны могут служить примером в плане стабильности? Даже не пример… Хоккей меняется, это первый турнир на канадских площадках, специфика игры поменялась. Больше борьбы за нейтральную шайбу, плотность на всех участках. Финны неплохо это всё используют последние годы. Если нашу сборную сравнивать с финской, то мы сейчас перестраиваемся к этому хоккею. Если не будешь выигрывать борьбу, не будет успеха. Один из факторов — игровая дисциплина, выполнение игрового задания на протяжении всего мачта.

Удивлён ли, что финны сыграли так плотно? Не удивлён тому, как они играли. Если посмотреть все их матчи турнира, только первый матч был атакующим. Они играли в основном в тактический хоккей, как сегодня, ждут ошибок. Не хватило нам злости в атаке, от этого такой результат», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.