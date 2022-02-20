Жамнов ответил на вопрос, продолжит ли Ковальчук работу со сборной в качестве генменеджера

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов ответил на вопрос, продолжит ли генеральный менеджер сборной Илья Ковальчук работу с ним.
«Мне повзело, что был такой тренерский штаб. Ковальчук полностью справляется с должностью генерального менеджера. Хотелось бы, чтобы этот тренерский штаб и генменеджер дальше работали в сборной. Как будет дальше, посмотрим.
Если сейчас оглянуться назад и можно было собрать состав заново, внёс бы изменения в пользу креативности? Все, кто был в сборной, все достойны. Никаких вопросов по ним нет. Тяжело сейчас говорить о рассмотрении других кандидатур. Все были в одинаковой ситуации, не было контрольных матчей, можно было посмотреть на игроков только на тренировках. Все достойны, я поблагодарил каждого и признателен всем ребятам за их работу», – передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 20 февраля 2022
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