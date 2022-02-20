Песонен: меня выкинули из двух команд в КХЛ. После этого золото Олимпиады особенно приятно

Нападающий сборной Финляндии по хоккею Харри Песонен объяснил, за счёт чего команда смогла одержать победу в финале Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) с Россией со счётом 2:1.
«В чём были сильнее России? Думаю, во многом. Даже несмотря на то что мы вели всего в один гол, они не смогли ничего создать в атаке в концовке. Мы были сильнее на всей площадке.
Сегодня все, кто хотел посмотреть игру, проснулись рано. Хотел бы разделить эти эмоции с семьёй, она сделала много для моей карьеры. Кто-то сказал моему отцу, что я выиграю Олимпиаду. Можно было подумать, что это слова безумца. Круто, когда ты получаешь вознаграждение за весь тяжёлый труд. Были и сложные дни, в том числе в прошлом году. Меня выкинули из двух команд в КХЛ. Немногие верили в меня. После такого золото Олимпиады особенно приятно», — передаёт слова Песонена корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 20 февраля 2022
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