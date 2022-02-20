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Защитник сборной Финляндии: надеюсь, до следующего золота не придётся ждать ещё 70 лет

Защитник сборной Финляндии: надеюсь, до следующего золота не придётся ждать ещё 70 лет
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Защитник сборной Финляндии по хоккею Петтери Линдбом прокомментировал победу команды в финале Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) с Россией со счётом 2:1.

«Рад быть частью этой команды. Мы отлично провели время, начиная со сборов. Мы заслужили это. Это большая честь для финского хоккея. Сегодня всё время думали, что играем хорошо. Мы контролировали шайбу и игру. Не можем поверить в победу. У нас было несколько шансов, чтобы сделать счёт 3:1. Вести в один гол всегда очень тяжело. Но мы отлично отыграли до конца, наш вратарь сыграл отлично. Готовы ли ждать ещё 70 лет до золота? Надеюсь, не так долго (смеётся). Это невероятно.

Ещё не видел, что происходит в Финляндии, но надеюсь, что там настоящее безумие. Было бы здорово, если бы завтрашний день сделали выходным, чтобы все могли отпраздновать с нами. Мечта стала явью. Мы очень долго ждали этого. Финляндия – великая хоккейная держава. Хоккей значит многое для финнов. Наконец-то мы это сделали. Неважно, против кого надо было сыграть. Мечтой было выиграть золото, и мы это сделали», — передаёт слова Линдбома корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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