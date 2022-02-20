Наставник сборной Финляндии: не чувствую себя национальным героем, скорее — обычным финном

Главный тренер сборной Финляндии по хоккею Юкка Ялонен прокомментировал победу команды в финале Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) с Россией со счётом 2:1.
«Честь тренировать сборную и получить шанс играть за золото на Олимпиаде, тем более — выиграть его. Мы сотворили спортивную историю Финляндии. Счастливы, как играли сегодня против очень сильной команды России. У них было не так много шансов, а когда появлялись, Сятери был великолепен. Мы заслужили эту победу, и, думаю, народ Финляндии рад.
Не чувствую себя национальным героем — чувствую себя обычным финном. У нас все тренеры хорошие, и здорово, что мне удалось сказать своё слово в истории финского хоккея с прекрасной командой.
Я слышал пару минут назад, что наш президент знает, что мы выиграли, и, может быть, мы с ним увидимся», — передаёт слова Ялонена корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 20 февраля 2022
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