«Уволен!» В «Авангарде» отреагировали на гол Покки в ворота сборной России на Олимпиаде

Хоккейный клуб «Авангард» на своей странице в «Инстаграме» отреагировал на победу сборной Финляндии по хоккею в финале Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) над сборной России со счётом 2:1.

Первую шайбу забросил защитник омичей Вилле Покка. «Авангард» решил пошутить над игроком, заклеив место финна в раздевалке команды и прикрепив лист с надписью «Уволен».

«В Балашихе Вилле Покку ждёт сюрприз», — говорится в сообщении.

Напомним, в Пекине (Китай) завершился финальный матч мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022, в котором сыграли сборные России и Финляндии. Во встрече, прошедшей на стадионе «Национальный», финская команда одержала победу со счётом 2:1, завоевав золотые медали Олимпиады.