«Уволен!» В «Авангарде» отреагировали на гол Покки в ворота сборной России на Олимпиаде
Поделиться
Хоккейный клуб «Авангард» на своей странице в «Инстаграме» отреагировал на победу сборной Финляндии по хоккею в финале Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) над сборной России со счётом 2:1.
Первую шайбу забросил защитник омичей Вилле Покка. «Авангард» решил пошутить над игроком, заклеив место финна в раздевалке команды и прикрепив лист с надписью «Уволен».
«В Балашихе Вилле Покку ждёт сюрприз», — говорится в сообщении.
Напомним, в Пекине (Китай) завершился финальный матч мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022, в котором сыграли сборные России и Финляндии. Во встрече, прошедшей на стадионе «Национальный», финская команда одержала победу со счётом 2:1, завоевав золотые медали Олимпиады.
Комментарии
- 20 февраля 2022
-
11:58
-
11:40
-
11:38
-
11:30
-
11:25
-
11:22
-
11:19
-
11:14
-
11:10
-
11:05
-
11:03
-
11:02
-
11:00
-
11:00
-
10:57
-
10:56
-
10:55
-
10:54
-
10:52
-
10:52
-
10:48
-
10:47
-
10:45
-
10:41
-
10:40
-
10:36
-
10:34
-
10:30
-
10:27
-
10:20
-
10:16
-
10:15
-
10:11
-
10:09
-
10:08
Партнерский контент