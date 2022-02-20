Вратарь сборной Словакии — об MVP Олимпиады: Слафголски

Голкипер сборной Словакии Матей Томек прокомментировал в «Инстаграме» пост 17-летнего форварда команды Юрая Слафковски, ставшего лучшим бомбардиром, снайпером и MVP Олимпиады-2022.
«Слафголски», – написал голкипер и поставил эмодзи огня.
По ходу турнира Слафковски забросил семь шайб, две из которых – в матче за третье место. В списке снайперов он обошёл Лукаса Валльмарка на две шайбы, а в гонке бомбардиров у него столько же баллов, сколько у Сакари Маннинена, Теэму Хартикайнена и Адама Тамбеллини.
Отметим, что благодаря результативности Слафковски сборная Словакии впервые в истории Олимпиад завоевала медали.
На клубном уровне хоккеист выступает за финский «ТПС», где в 21 матче набрал четыре очка: забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи.
- 20 февраля 2022
-
11:58
-
11:40
-
11:38
-
11:30
-
11:25
-
11:22
-
11:19
-
11:14
-
11:10
-
11:05
-
11:03
-
11:02
-
11:00
-
11:00
-
10:57
-
10:56
-
10:55
-
10:54
-
10:52
-
10:52
-
10:48
-
10:47
-
10:45
-
10:41
-
10:40
-
10:36
-
10:34
-
10:30
-
10:27
-
10:20
-
10:16
-
10:15
-
10:11
-
10:09
-
10:08