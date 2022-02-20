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Вратарь сборной Словакии — об MVP Олимпиады: Слафголски

Вратарь сборной Словакии — об MVP Олимпиады: Слафголски
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Голкипер сборной Словакии Матей Томек прокомментировал в «Инстаграме» пост 17-летнего форварда команды Юрая Слафковски, ставшего лучшим бомбардиром, снайпером и MVP Олимпиады-2022.

«Слафголски», – написал голкипер и поставил эмодзи огня.

По ходу турнира Слафковски забросил семь шайб, две из которых – в матче за третье место. В списке снайперов он обошёл Лукаса Валльмарка на две шайбы, а в гонке бомбардиров у него столько же баллов, сколько у Сакари Маннинена, Теэму Хартикайнена и Адама Тамбеллини.

Отметим, что благодаря результативности Слафковски сборная Словакии впервые в истории Олимпиад завоевала медали.

На клубном уровне хоккеист выступает за финский «ТПС», где в 21 матче набрал четыре очка: забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи.

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