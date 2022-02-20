Гусев: до последнего была надежда, что сравняем счёт

Нападающий сборной России Никита Гусев подвёл итоги Олимпиады в Пекине, где россияне заняли второе место, уступив в финале Финляндии (1:2).

«Если бы сейчас можно было что-то изменить, что бы изменил? Не пропустить этот гол в начале третьего периода. Думаю, игра бы складывалась по-другому.

В конце матча был с шайбой на левом краю, прямо как в финале Олимпиады-2018, какие были чувства в этот момент? Конечно, до последнего была надежда, что сравняем счёт. Но получилось, как получилось.

Набрал больше всех очков, но ни разу не забил? Могу миллион раз повторить — для меня важно, чтобы команда выиграла. Если так лучше, то буду отдавать. Могу вообще не забивать», – передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.