Гусев: до последнего была надежда, что сравняем счёт
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Нападающий сборной России Никита Гусев подвёл итоги Олимпиады в Пекине, где россияне заняли второе место, уступив в финале Финляндии (1:2).
«Если бы сейчас можно было что-то изменить, что бы изменил? Не пропустить этот гол в начале третьего периода. Думаю, игра бы складывалась по-другому.
В конце матча был с шайбой на левом краю, прямо как в финале Олимпиады-2018, какие были чувства в этот момент? Конечно, до последнего была надежда, что сравняем счёт. Но получилось, как получилось.
Набрал больше всех очков, но ни разу не забил? Могу миллион раз повторить — для меня важно, чтобы команда выиграла. Если так лучше, то буду отдавать. Могу вообще не забивать», – передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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