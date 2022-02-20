Ковальчук ответил на вопрос о продолжении игровой карьеры

Генеральный менеджер сборной России Илья Ковальчук ответил на вопрос о продолжении карьеры игрока и работе с Алексеем Жамновым.
«Третьяк сказал, что Алексей Жамнов будет работать на чемпионате мира, а Жамнов заявил, что хотел бы продолжить работу со мной? У меня контракт заканчивается, мы это чуть позже решим. Но с Алексеем Юрьевичем я пойду куда угодно. Он проявил себя профессионалом, лидером, настоящим мужиком. Таких людей надо держаться поближе.
Карьера игрока? Посмотрим. Есть мнение, что не убил в себе игрока и не перестроился на работу генменеджера. Мы все спортсмены — это самое главное. А игрок ты или генменеджер — не так важно, ты хочешь оставить что-то особенное, донести до ребят, чтобы они поверили в себя в сложный момент. Я то всё прошёл и не могу быть другим», – передаёт слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 20 февраля 2022
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