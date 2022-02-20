Галиев: очень тяжело быть наверху, не играть. Но это решение тренера
Поделиться
Нападающий сборной России Станислав Галиев подвёл итоги Олимпиады в Пекине, где россияне заняли второе место, уступив в финале Финляндии (1:2).
«Я очень сильно переживал ещё в матче со Швецией. Очень тяжело быть наверху, не играть. Нервничал, особенно на буллитной серии. Молился, читал молитвы, верил в ребят.
Как воспринял, что не играю? Нормально, это решение тренера. У нас хорошая команда, мы знали, как будут играть финны, что они будут ставить этот «автобус», играть в откат», — передаёт слова Галиева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
По ходу турнира до финала россияне проиграли только один матч — в третьем туре группового этапа, досрочно обеспечив себе первое место в квартете. Финны прошли турнир без поражений.
Комментарии
- 20 февраля 2022
-
13:27
-
13:26
-
12:55
-
12:44
-
12:38
-
12:35
-
12:23
-
12:22
-
12:07
-
12:02
-
12:00
-
12:00
-
11:58
-
11:40
-
11:38
-
11:30
-
11:25
-
11:22
-
11:19
-
11:14
-
11:10
-
11:05
-
11:03
-
11:02
-
11:00
-
11:00
-
10:57
-
10:56
-
10:55
-
10:54
-
10:52
-
10:52
-
10:48
-
10:47
-
10:45
Партнерский контент