Галиев: очень тяжело быть наверху, не играть. Но это решение тренера

Нападающий сборной России Станислав Галиев подвёл итоги Олимпиады в Пекине, где россияне заняли второе место, уступив в финале Финляндии (1:2).



«Я очень сильно переживал ещё в матче со Швецией. Очень тяжело быть наверху, не играть. Нервничал, особенно на буллитной серии. Молился, читал молитвы, верил в ребят.



Как воспринял, что не играю? Нормально, это решение тренера. У нас хорошая команда, мы знали, как будут играть финны, что они будут ставить этот «автобус», играть в откат», — передаёт слова Галиева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



По ходу турнира до финала россияне проиграли только один матч — в третьем туре группового этапа, досрочно обеспечив себе первое место в квартете. Финны прошли турнир без поражений.