Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Галиев: очень тяжело быть наверху, не играть. Но это решение тренера

Галиев: очень тяжело быть наверху, не играть. Но это решение тренера
Комментарии

Нападающий сборной России Станислав Галиев подвёл итоги Олимпиады в Пекине, где россияне заняли второе место, уступив в финале Финляндии (1:2).

«Я очень сильно переживал ещё в матче со Швецией. Очень тяжело быть наверху, не играть. Нервничал, особенно на буллитной серии. Молился, читал молитвы, верил в ребят.

Как воспринял, что не играю? Нормально, это решение тренера. У нас хорошая команда, мы знали, как будут играть финны, что они будут ставить этот «автобус», играть в откат», — передаёт слова Галиева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

По ходу турнира до финала россияне проиграли только один матч — в третьем туре группового этапа, досрочно обеспечив себе первое место в квартете. Финны прошли турнир без поражений.

Новость по теме
Грицюк – о поражении в финале Олимпиады: пустота сейчас. Нет никаких чувств
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022