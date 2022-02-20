Роман Ротенберг: верю, что в олимпийском Милане — 2026 Россия вернёт себе золото!

Первый вице-президент ФХР и главный тренер СКА Роман Ротенберг подвёл итоги Олимпиады в Пекине, где россияне заняли второе место, уступив в финале Финляндии (1:2).
«Поздравляю сборную с серебром Олимпиады в Пекине! Верю, что в олимпийском Милане — 2026 – мы вернём себе золото! История побед нашего хоккея – нам в помощь. Роман Ротенберг, первый вице-президент ФХР» – написал Ротенберг в своём «инстаграме».
Напомним, сборная России стала олимпийским чемпионом на предыдущих Играх. В финале Олимпиады в Пхёнчхане-2018 россияне победили команду Германии.
По ходу турнира сборная России проиграла только один матч – команде Чехии на групповом этапе (5:6, ОТ), что не помешало команде Алексея Жамнова выйти из группы с первого места. В плей-офф Россия победила Данию (3:1) и Швецию (2:1, Б).
Финляндия дошла до финала без поражений. Финны в плей-офф выиграли у Швейцарии (5:1) и Словакии (2:0).
- 20 февраля 2022
-
14:51
-
14:47
-
14:42
-
14:37
-
14:21
-
14:11
-
13:49
-
13:46
-
13:27
-
13:26
-
12:55
-
12:44
-
12:38
-
12:35
-
12:23
-
12:22
-
12:07
-
12:02
-
12:00
-
12:00
-
11:58
-
11:40
-
11:38
-
11:30
-
11:25
-
11:22
-
11:19
-
11:14
-
11:10
-
11:05
-
11:03
-
11:02
-
11:00
-
11:00
-
10:57