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Роман Ротенберг: верю, что в олимпийском Милане — 2026 Россия вернёт себе золото!

Роман Ротенберг: верю, что в олимпийском Милане — 2026 Россия вернёт себе золото!
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Первый вице-президент ФХР и главный тренер СКА Роман Ротенберг подвёл итоги Олимпиады в Пекине, где россияне заняли второе место, уступив в финале Финляндии (1:2).

«Поздравляю сборную с серебром Олимпиады в Пекине! Верю, что в олимпийском Милане — 2026 – мы вернём себе золото! История побед нашего хоккея – нам в помощь. Роман Ротенберг, первый вице-президент ФХР» – написал Ротенберг в своём «инстаграме».

Напомним, сборная России стала олимпийским чемпионом на предыдущих Играх. В финале Олимпиады в Пхёнчхане-2018 россияне победили команду Германии.

По ходу турнира сборная России проиграла только один матч – команде Чехии на групповом этапе (5:6, ОТ), что не помешало команде Алексея Жамнова выйти из группы с первого места. В плей-офф Россия победила Данию (3:1) и Швецию (2:1, Б).

Финляндия дошла до финала без поражений. Финны в плей-офф выиграли у Швейцарии (5:1) и Словакии (2:0).

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