Все голы и видеообзор финала Россия — Финляндия на Олимпийских играх 2022 года

В Пекине (Китай) завершился финальный матч мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022, в котором сыграли сборные России и Финляндии. Во встрече, прошедшей на стадионе «Национальный», финская команда одержала победу со счётом 2:1, завоевав золотые медали Олимпиады.
На 8-й минуте Михаил Григоренко забил в большинстве с передач Никиты Гусева и Никиты Нестерова. Михаил получил шайбу в районе правого пятака и броском в дальний угол над щитком голкипера открыл счёт в матче.
На 25-й минуте защитник «Авангарда» и сборной Финляндии Вилле Покка сравнял счёт. Его ассистентами стали Ханнес Бьёрнинен и Атте Охтамаа. На 31-й секунде третьего периода Ханнес Бьёрнинен впервые в матче вывел финнов вперёд, забив с передач Марко Анттилы и Атте Охтамаа.
Посмотреть видео можно на YouTube-канале Olympics. Права на видео принадлежат International Olympic Committee.
- 20 февраля 2022
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