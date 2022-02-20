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«Ак Барс» потерпел поражение в товарищеском матче с «Сибирью»

«Ак Барс» потерпел поражение в товарищеском матче с «Сибирью»
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В Казани завершился товарищеский матч, в котором сыграли местный «Ак Барс» и «Сибирь». Во встрече, прошедшей на стадионе «Татнефть-Арена», гостевая команда одержала победу со счётом 3:2.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
20 февраля 2022, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Пьянов (Шаров) – 00:17' (5x5)   1:1 Коваленко (Юдин, Дыняк) – 11:10' (5x5)   1:2 Липон – 19:24' (5x5)   1:3 Бодров (Кручинин) – 27:05' (5x4)   2:3 Фер – 38:17' (5x5)

На 17-й секунде матча Валентин Пьянов с передачи Александра Шарова вывел новосибирцев вперёд. В середине первого периода Николай Коваленко смог сравнял счёт. Очки за результативные передачи получили Дмитрий Юдин и Никита Дыняк. Тем не менее за 36 секунд до конца стартового игрового отрезка Джей Си Липон во второй раз вывел гостевую команду вперёд. На 28-й минуте Денис Бодров с передачи Алексея Кручинина увеличил преимущество новосибирцев. Под занавес второго периода Эрик Фер смог сократить отставание до минимума, но на большее казанцев не хватило.

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