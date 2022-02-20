«Ак Барс» потерпел поражение в товарищеском матче с «Сибирью»

В Казани завершился товарищеский матч, в котором сыграли местный «Ак Барс» и «Сибирь». Во встрече, прошедшей на стадионе «Татнефть-Арена», гостевая команда одержала победу со счётом 3:2.

На 17-й секунде матча Валентин Пьянов с передачи Александра Шарова вывел новосибирцев вперёд. В середине первого периода Николай Коваленко смог сравнял счёт. Очки за результативные передачи получили Дмитрий Юдин и Никита Дыняк. Тем не менее за 36 секунд до конца стартового игрового отрезка Джей Си Липон во второй раз вывел гостевую команду вперёд. На 28-й минуте Денис Бодров с передачи Алексея Кручинина увеличил преимущество новосибирцев. Под занавес второго периода Эрик Фер смог сократить отставание до минимума, но на большее казанцев не хватило.