Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Я рад, как всё закончилось». Капитан сборной России по хоккею подвёл итоги Олимпиады

«Я рад, как всё закончилось». Капитан сборной России по хоккею подвёл итоги Олимпиады
Комментарии

Капитан и нападающий сборной России по хоккею Вадим Шипачёв прокомментировал поражение в финале Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) с Финляндией.

«Есть работа, которую надо выполнять. Я кайфовал на Олимпиаде. Мне очень нравилась атмосфера в команде. У нас был хороший коллектив. Я правду говорю, не всё плохо было, как вы считаете.

Честно, я рад, как всё закончилось. То же самое сказал и всем пацанам в раздевалке. Что сказал? Пацаны, финал проигран, это очень обидно. Но эти медали с вами на всю жизнь. И надо насладиться этим моментом. Да, сейчас трудно, мы немного не осознаём результат, да и все рассчитывали на золото. Но теперь, когда матч сыгран, всем только благодарность за работу. И особенно я бы хотел отметить парней, которые приехали в сборную, но не выходили на лёд, а только тренировались. Они себя вели очень достойно. Видно было, как хотели нам помочь», — приводит слова Шипачёва «Спорт-экспресс».

Новость по теме
Тренер сборной Финляндии о финале с Россией: этот матч показался самым лёгким на Олимпиаде
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022