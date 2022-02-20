«Я рад, как всё закончилось». Капитан сборной России по хоккею подвёл итоги Олимпиады

Капитан и нападающий сборной России по хоккею Вадим Шипачёв прокомментировал поражение в финале Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) с Финляндией.
«Есть работа, которую надо выполнять. Я кайфовал на Олимпиаде. Мне очень нравилась атмосфера в команде. У нас был хороший коллектив. Я правду говорю, не всё плохо было, как вы считаете.
Честно, я рад, как всё закончилось. То же самое сказал и всем пацанам в раздевалке. Что сказал? Пацаны, финал проигран, это очень обидно. Но эти медали с вами на всю жизнь. И надо насладиться этим моментом. Да, сейчас трудно, мы немного не осознаём результат, да и все рассчитывали на золото. Но теперь, когда матч сыгран, всем только благодарность за работу. И особенно я бы хотел отметить парней, которые приехали в сборную, но не выходили на лёд, а только тренировались. Они себя вели очень достойно. Видно было, как хотели нам помочь», — приводит слова Шипачёва «Спорт-экспресс».
- 20 февраля 2022
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