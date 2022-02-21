Игорь Шестёркин чуть не забил в матче с «Оттавой». Видео

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча состоялась в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
В самом конце матча российский голкипер гостей Игорь Шестёркин был близок к своему первому голу в НХЛ. «Оттава» сняла вратаря, поэтому их ворота были пустыми. Этим и хотел воспользоваться россиянин, но не смог попасть в створ ворот. Шайба пролетела рядом со штангой.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте НХЛ.
За «Рейнджерс» отличились Райан Строум и российский нападающий Артемий Панарин. Также Панарин в этой встрече отметился результативной передачей. Голкипер Игорь Шестёркин отразил 29 бросков.
В составе «Оттавы» единственный гол забил Тим Штюцле. Российский защитник Никита Зайцев отметился результативной передачей. Защитник Артём Зуб завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».
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