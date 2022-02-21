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«Миннесота» разгромила «Эдмонтон». Капризов и Куликов сделали по голевой передаче

«Миннесота» разгромила «Эдмонтон». Капризов и Куликов сделали по голевой передаче
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На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) завершился очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Миннесоту Уайлд». Гости победили – 7:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 февраля 2022, понедельник. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 7
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Дюхайм (Бьюгстад) – 02:49'   0:2 Эрикссон Эк (Капризов, Цуккарелло) – 05:20' (5x4)   0:3 Фиала (Бродин) – 06:17' (5x5)   0:4 Фиала (Болди) – 13:38' (5x5)   1:4 Кейн (Ньюджент-Хопкинс, Драйзайтль) – 16:32' (5x4)   1:5 Дьюар (Куликов) – 28:28' (5x5)   1:6 Болди (Годро) – 34:21' (5x5)   2:6 Бенсон (Хайман, Лагессон) – 35:58' (5x5)   2:7 Цуккарелло (Хартман) – 45:36' (5x5)   3:7 Хайман (Маклауд) – 58:54'

На третьей минуте первого периода Брэндон Дюхайм из «Миннесоты» открыл счёт в матче. Через несколько минут Йоэль Эрикссон Эк увеличил преимущество гостей, шведу ассистировал Кирилл Капризов. Затем дубль оформил нападающий «Уайлд» Кевин Фиала. Единственный гол хозяев в первом периоде забил Эвандер Кейн с передачи Леона Драйзайтля.

Во втором периоде хоккеисты «Миннесоты» забросили ещё две шайбы – сначала с передачи Дмитрия Куликова отличился Коннор Дьюар, затем забил Мэтт Болди. На 36-й минуте матча Тайлер Бенсон забросил вторую шайбу «Эдмонтона».

На шестой минуте третьего периода Матс Цуккарелло сделал счёт 7:2. Точку в матче поставил Зак Хайман, забивший третий гол хозяев.

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