«Миннесота» разгромила «Эдмонтон». Капризов и Куликов сделали по голевой передаче

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) завершился очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Миннесоту Уайлд». Гости победили – 7:3.

На третьей минуте первого периода Брэндон Дюхайм из «Миннесоты» открыл счёт в матче. Через несколько минут Йоэль Эрикссон Эк увеличил преимущество гостей, шведу ассистировал Кирилл Капризов. Затем дубль оформил нападающий «Уайлд» Кевин Фиала. Единственный гол хозяев в первом периоде забил Эвандер Кейн с передачи Леона Драйзайтля.

Во втором периоде хоккеисты «Миннесоты» забросили ещё две шайбы – сначала с передачи Дмитрия Куликова отличился Коннор Дьюар, затем забил Мэтт Болди. На 36-й минуте матча Тайлер Бенсон забросил вторую шайбу «Эдмонтона».

На шестой минуте третьего периода Матс Цуккарелло сделал счёт 7:2. Точку в матче поставил Зак Хайман, забивший третий гол хозяев.

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