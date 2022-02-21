Появилось видео, как хоккеисты сборной Финляндии спят в аэропорту после победы на ОИ

Вчера, 20 февраля, в Пекине (Китай) завершился финальный матч мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022, в котором сыграли сборные России и Финляндии. Финны одержали победу со счётом 2:1, завоевав первые в истории страны золотые медали олимпийского хоккейного турнира.
Появилось видео, как игроки сборной Финляндии после празднования победы спят в аэропорту Пекина в ожидании рейса. Его можно посмотреть по ссылке.
Напомним, сборная Финляндии не проиграла ни одного матча на турнире, победив в трёх матчах на групповом этапе и в трёх — в плей-офф. В финальной встрече финны уступали после первого периода со счётом 0:1, но забросили по шайбе во второй и третьей двадцатиминутках и одержали победу.
Ранее Финляндия дважды становилась серебряным призёром Олимпиады и четырежды – бронзовым.
- 21 февраля 2022
-
11:04
-
10:54
-
10:43
-
10:26
-
10:05
-
09:51
-
09:42
-
09:16
-
08:34
-
08:01
-
07:43
-
07:19
-
06:48
-
06:47
-
06:37
-
05:37
-
05:19
-
05:01
-
04:57
-
03:31
-
02:29
-
01:46
-
00:52
-
00:39
-
00:13
- 20 февраля 2022
-
23:57
-
23:38
-
23:13
-
22:58
-
22:36
-
22:13
-
21:58
-
21:46
-
21:21
-
20:56