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Пашков: тренерский штаб сборной России частично или полностью должен быть обновлён к ЧМ

Пашков: тренерский штаб сборной России частично или полностью должен быть обновлён к ЧМ
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Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о необходимости в изменениях в тренерском штабе сборной России по хоккею после Олимпиады 2022 года в Пекине.

«Вы знаете, штабу Жамнова немногое удалось на Олимпийских играх, но они и не могли сделать многого за такое ограниченное время. Отсутствие практической работы тренерского штаба не могла заменить никакая практика в НХЛ, как пытались доказать некоторые.

Думаю, перенесся всю нагрузку и давление, этому тренерскому штабу будет очень тяжело на чемпионате мира. Считаю, в какой-то степени тренерский штаб сборной России частично или полностью должен быть обновлён к чемпионату мира.

Работа тренерского штаба оценивается по результату. Результат может быть либо победный, либо нет. Всё, что называется достойным результатом, не удовлетворяет 90% населения», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Жамнову стоит дать возможность поруководить сборной на ЧМ. Но не в этом году Жамнову стоит дать возможность поруководить сборной на ЧМ. Но не в этом году
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