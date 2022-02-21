Пашков: тренерский штаб сборной России частично или полностью должен быть обновлён к ЧМ

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о необходимости в изменениях в тренерском штабе сборной России по хоккею после Олимпиады 2022 года в Пекине.
«Вы знаете, штабу Жамнова немногое удалось на Олимпийских играх, но они и не могли сделать многого за такое ограниченное время. Отсутствие практической работы тренерского штаба не могла заменить никакая практика в НХЛ, как пытались доказать некоторые.
Думаю, перенесся всю нагрузку и давление, этому тренерскому штабу будет очень тяжело на чемпионате мира. Считаю, в какой-то степени тренерский штаб сборной России частично или полностью должен быть обновлён к чемпионату мира.
Работа тренерского штаба оценивается по результату. Результат может быть либо победный, либо нет. Всё, что называется достойным результатом, не удовлетворяет 90% населения», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
- 21 февраля 2022
-
16:40
-
16:15
-
16:12
-
15:57
-
15:37
-
15:24
-
15:18
-
14:55
-
13:52
-
12:22
-
12:10
-
11:44
-
11:04
-
10:54
-
10:43
-
10:26
-
10:05
-
09:51
-
09:42
-
09:16
-
08:34
-
08:01
-
07:43
-
07:19
-
06:48
-
06:47
-
06:37
-
05:37
-
05:19
-
05:01
-
04:57
-
03:31
-
02:29
-
01:46
-
00:52