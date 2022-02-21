Пашков: тренерский штаб сборной России частично или полностью должен быть обновлён к ЧМ

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о необходимости в изменениях в тренерском штабе сборной России по хоккею после Олимпиады 2022 года в Пекине.



«Вы знаете, штабу Жамнова немногое удалось на Олимпийских играх, но они и не могли сделать многого за такое ограниченное время. Отсутствие практической работы тренерского штаба не могла заменить никакая практика в НХЛ, как пытались доказать некоторые.



Думаю, перенесся всю нагрузку и давление, этому тренерскому штабу будет очень тяжело на чемпионате мира. Считаю, в какой-то степени тренерский штаб сборной России частично или полностью должен быть обновлён к чемпионату мира.



Работа тренерского штаба оценивается по результату. Результат может быть либо победный, либо нет. Всё, что называется достойным результатом, не удовлетворяет 90% населения», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.