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Федотов — о серебре хоккейной сборной: какой-никакой результат, достаточно положительный

Федотов — о серебре хоккейной сборной: какой-никакой результат, достаточно положительный
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Голкипер сборной России по хоккею Иван Федотов прокомментировал завоевание серебряных медалей на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).

«Мы получили серебряные медали — это такой же подиум. Конечно, не такой триумфальный, но всё равно это олимпийская медаль. Какой-никакой результат, достаточно положительный. Была проделана большая работа, которая принесла свои плоды.

Каждому спортсмену хочется выиграть золото: мы не исключение. Будем стремиться, работать — золото придёт. Это был промежуточный шаг, который мы должны переварить с позитивным настроем», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

Напомним, следующие зимние Олимпийские игры пройдут в феврале 2026 года в Милане (Италия).

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