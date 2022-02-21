Федотов — о серебре хоккейной сборной: какой-никакой результат, достаточно положительный

Голкипер сборной России по хоккею Иван Федотов прокомментировал завоевание серебряных медалей на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).



«Мы получили серебряные медали — это такой же подиум. Конечно, не такой триумфальный, но всё равно это олимпийская медаль. Какой-никакой результат, достаточно положительный. Была проделана большая работа, которая принесла свои плоды.



Каждому спортсмену хочется выиграть золото: мы не исключение. Будем стремиться, работать — золото придёт. Это был промежуточный шаг, который мы должны переварить с позитивным настроем», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.



Напомним, следующие зимние Олимпийские игры пройдут в феврале 2026 года в Милане (Италия).