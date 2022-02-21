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Никишин: поймать Анттилу в плей-офф? До него ещё достать надо

Никишин: поймать Анттилу в плей-офф? До него ещё достать надо
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Защитник сборной России по хоккею и московского «Спартака» Александр Никишин поделился мнением о старте плей-офф Кубка Гагарина 2022 года.

«Теперь переходим к плей-офф, от серьёзного к серьёзному. Будем готовиться к «Йокериту». Постараемся обыграть финнов, а про силовые приёмы не знаю, до того же Анттилы надо постараться достать (смеётся). Я уверен, что мы бы 100% попали в плей-офф. «Спартак» всегда там. С московскими командами мы играли неудачно, а теперь получим что-то новое», — передаёт слова Никишина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, «Спартак» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина 2022 года сыграет в серии с финским «Йокеритом». Первая встреча состоится во вторник, 1 марта, в Хельсинки. Начало — в 19:30 мск.

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