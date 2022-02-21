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«Югра» разгромила «Барс» со счётом 10:1 в первый игровой день плей-офф ВХЛ

«Югра» разгромила «Барс» со счётом 10:1 в первый игровой день плей-офф ВХЛ
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Сегодня, 21 февраля, прошёл первый игровой день в рамках плей-офф Кубка Петрова 2022 года Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).

Новокузнецкий «Металлург» обыграл «Горняк-УГМК» со счётом 6:2. По 2 (1+1) очка в составе «Металлурга» набрали Александр Локтев, Михаил Котляревский и Олег Ломако.

ВХЛ - плей-офф. 1/8 финала. 1-й матч
21 февраля 2022, понедельник. 14:00 МСК
Металлург Нк
Новокузнецк
Окончен
6 : 2
Горняк-УГМК
Верхняя Пышма
1:0 Ломако (Кицын, Лыпкань) – 07:58' (5x5)   2:0 Артёмов (Котляревский, Локтев) – 16:22' (5x4)   3:0 Рахимуллин – 18:47' (5x5)   4:0 Теряев (Ломако, Поляков) – 20:57' (5x5)   4:1 Жукенов – 28:58' (5x5)   4:2 Суслов (Рассейкин) – 30:17' (5x5)   5:2 Локтев – 30:29' (5x5)   6:2 Котляревский – 36:01' (5x5)

Тюменский «Рубин» оказался сильнее курганского «Зауралья» (4:2). Дубль в составе хозяев оформил форвард Денис Давыдов, также 2 (1+1) балла набрал Никита Рожков.

ВХЛ - плей-офф. 1/8 финала. 1-й матч
21 февраля 2022, понедельник. 17:00 МСК
Рубин
Тюмень
Окончен
4 : 2
Зауралье
Курган
1:0 Давыдов – 09:16' (5x4)   1:1 Богданов (Соколов, Зотов) – 13:16' (5x5)   2:1 Рожков (Бердюков) – 16:04' (5x5)   3:1 Давыдов (Бердюков) – 20:23' (5x5)   4:1 Мокин (Рожков) – 46:38' (5x5)   4:2 Соколов (Зотов, Сироткин) – 49:11' (5x5)

Ханты-мансийская «Югра», являющаяся действующим обладателем Кубка Петрова, разгромила казанский «Барс» со счётом 10:1. Дубль в составе «Югры» оформили Артём Антипов и Евгений Рымарев. Артём Воронин совершил хет-трик из голевых передач.

ВХЛ - плей-офф. 1/8 финала. 1-й матч
21 февраля 2022, понедельник. 17:00 МСК
Югра
Ханты-Мансийск
Окончен
10 : 1
Барс
Казань
0:1 Кателевский (Булатов, Мужиков) – 00:49' (5x5)   1:1 Акмальдинов (Махановский) – 04:14' (5x5)   2:1 Рымарев (Антипов, Воронин) – 07:58' (5x5)   3:1 Лекомцев (Воронин, Рымарев) – 17:59' (5x5)   4:1 Ларичев (Крикуненко, Лекомцев) – 24:19' (5x4)   5:1 Антипов (Воронин, Рымарев) – 26:03' (5x5)   6:1 Атанасов (Лекомцев, Пастухов) – 28:28' (5x5)   7:1 Рымарев (Антипов, Верёвкин) – 40:32' (5x4)   8:1 Крикуненко (Ларичев, Верещагин) – 40:59' (5x4)   9:1 Антипов (Верёвкин) – 52:04' (5x4)   10:1 Воронин (Сорокин, Антипов) – 55:33' (5x5)

Тольяттинская «Лада» дома оказалась сильнее «Ростова» (4:3). Станислав Альшевский забросил две шайбы.

ВХЛ - плей-офф. 1/8 финала. 1-й матч
21 февраля 2022, понедельник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
4 : 3
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Альшевский (Червоненко) – 07:48' (5x5)   2:0 Альшевский (Альшевский, Евсеенков) – 10:32' (5x4)   2:1 Пеньковский (Мурзин) – 13:16' (5x5)   2:2 Туник (Прохоров, Калинин) – 25:15' (5x4)   3:2 Белозёров (Усманов, Бобылёв) – 29:53' (5x5)   4:2 Грошев (Стальнов) – 37:56' (5x5)   4:3 Щербаков (Петриков) – 39:34' (5x4)
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