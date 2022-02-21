«Югра» разгромила «Барс» со счётом 10:1 в первый игровой день плей-офф ВХЛ

Сегодня, 21 февраля, прошёл первый игровой день в рамках плей-офф Кубка Петрова 2022 года Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).



Новокузнецкий «Металлург» обыграл «Горняк-УГМК» со счётом 6:2. По 2 (1+1) очка в составе «Металлурга» набрали Александр Локтев, Михаил Котляревский и Олег Ломако.

Тюменский «Рубин» оказался сильнее курганского «Зауралья» (4:2). Дубль в составе хозяев оформил форвард Денис Давыдов, также 2 (1+1) балла набрал Никита Рожков.

Ханты-мансийская «Югра», являющаяся действующим обладателем Кубка Петрова, разгромила казанский «Барс» со счётом 10:1. Дубль в составе «Югры» оформили Артём Антипов и Евгений Рымарев. Артём Воронин совершил хет-трик из голевых передач.

Тольяттинская «Лада» дома оказалась сильнее «Ростова» (4:3). Станислав Альшевский забросил две шайбы.