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Кузьменко входит в сферу интересов «Ванкувера» и ещё нескольких клубов НХЛ

Кузьменко входит в сферу интересов «Ванкувера» и ещё нескольких клубов НХЛ
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Нападающий санкт-петербургского СКА Андрей Кузьменко заинтересовал «Ванкувер Кэнакс», сообщает в «Твиттере» журналист Рик Даливал.

Отмечается, что в форварде заинтересованы несколько клубов Национальной хоккейной лиги, они провели переговоры с агентом игрока Дэном Мильштейном. Среди них — «Оттава Сенаторз» и «Чикаго Блэкхоукс». Контракт хоккеиста со СКА рассчитан до 30 апреля.

В завершившемся регулярном чемпионате КХЛ Кузьменко провёл 45 матчей, в которых набрал 53 (20+33) очка при показателе полезности «+15».

Напомним, форвард входил в запасной состав сборной России по хоккею на Олимпийские игры 2022 года, позже покинув расположение из-за травмы. Позже СКА объявил, что Кузьменко здоров и допущен к тренировкам и играм.

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