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Шайба Подколзина помогла «Ванкуверу» одержать домашнюю победу над «Сиэтлом»

Шайба Подколзина помогла «Ванкуверу» одержать домашнюю победу над «Сиэтлом»
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«Ванкувер Кэнакс» одержал победу над «Сиэтл Кракен» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счётом 5:2 (1:2, 2:0, 2:0). Встреча прошла в Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена».

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Тайлер Мотт, Трэвис Хэмоник, Бо Хорват, Таннер Пирсон. Также гол забил российский форвард Василий Подколзин, который провёл на льду 9 минут 16 секунд, нанёс три броска в створ, совершил один силовой приём и один перехват, а также заработал показатель полезности «+1».

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

В составе «Сиэтла» отличились Джаред Макканн и Марк Джордано.

«Ванкувер» занимает 11-е место в таблице Западной конференции, набрав 54 очка после 52 матчей, «Сиэтл» — 15-й, заработав 36 баллов за аналогичное количество встреч.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 февраля 2022, вторник. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
5 : 2
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Мотт (Ламмикко, Хаймор) – 00:11   1:1 Макканн (Юханссон, Эберле) – 03:12 (5x5)   1:2 Джордано (Донской, Шихан) – 14:26 (4x5)   2:2 Хэмоник (Ламмикко, Мотт) – 23:45 (5x5)   3:2 Подколзин (Хьюз, Петтерссон) – 36:41 (5x5)   4:2 Хорват (Миллер, Петтерссон) – 40:35 (5x4)   5:2 Пирсон (Миллер) – 58:28 (en)
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