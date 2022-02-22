Шайба Подколзина помогла «Ванкуверу» одержать домашнюю победу над «Сиэтлом»

«Ванкувер Кэнакс» одержал победу над «Сиэтл Кракен» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счётом 5:2 (1:2, 2:0, 2:0). Встреча прошла в Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена».



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Тайлер Мотт, Трэвис Хэмоник, Бо Хорват, Таннер Пирсон. Также гол забил российский форвард Василий Подколзин, который провёл на льду 9 минут 16 секунд, нанёс три броска в створ, совершил один силовой приём и один перехват, а также заработал показатель полезности «+1».

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В составе «Сиэтла» отличились Джаред Макканн и Марк Джордано.



«Ванкувер» занимает 11-е место в таблице Западной конференции, набрав 54 очка после 52 матчей, «Сиэтл» — 15-й, заработав 36 баллов за аналогичное количество встреч.