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Форвард «Калгари» забрасывает шайбы 8 матчей подряд. Это 2-й показатель за 25 лет в НХЛ

Форвард «Калгари» забрасывает шайбы 8 матчей подряд. Это 2-й показатель за 25 лет в НХЛ
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В ночь с 21 на 22 февраля мск на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» в Калгари (Канада) состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Виннипег Джетс». Хозяева одержали победу со счётом 3:1.

В составе «огней» заброшенной шайбой отметился нападающий Элиас Линдхольм. 27-летний швед сумел отличиться в восьмой встрече подряд, таким образом выйдя на второе место по данному показателю за последние 25 лет в лиге (с 1997 года).

Первое место с серией в 11 матчей с заброшенными шайбами занимает Теэму Селянне. Восемь встреч подряд без гола не заканчивали также Митчелл Марнер (в текущем сезоне), Теэму Селянне, Мирослав Шатан, Майк Грин и Коннор Браун.

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