Новиков: где любимые канадцы, которые лучше нас? Их своя пресса тоже поливает грязью?

Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился мнением о выступлении российской команды на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).
«Тренерский штаб я не имею права оценивать, а сборной России за выступление на Олимпиаде я бы поставил четвёрку. Это даже удивительно в связи с тем, что происходило внутри нашего хоккея до турнира. Тренеры были одни, вторые, третьи, на Кубке Первого канала – одна команда, потом другая. По идее, сборная России должна была рассыпаться на Олимпиаде. И второе место с таким составом – это очень хороший результат! Сборная прыгнула выше крыши – однозначно.
Специалисты говорят, мол, финны играли в финале лучше. Но мы уступили всего в одну шайбу. Разве люди, которые играли в хоккей лучше меня, не понимают, что любую игру можно вытащить и нам не хватило двух бросков? Может быть, те же Бурдасов и Кузьменко помогли бы сборной. Нужны были ломовые нападающие, которые бы создали шурум-бурум. В решающей игре одну шайбу должен забрасывать тренер. К сожалению, Жамнов не забил.
Всех скептиков и критиканов я хочу спросить, где наши любимые канадцы, которые всё время лучше нас? Где они? Заокеанская пресса сейчас тоже недовольна результатом и поливает грязью свою сборную? Это интересно. А наши ребята, которые играли за океаном, постоянно говорят, как там всё хорошо и умно. Если в НХЛ всё хорошо, почему у них выигрывает только одна команда? И та, в которой на первых ролях наши ребята – Кучеров, Василевский», — цитирует Новикова «Рейтинг букмекеров».
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