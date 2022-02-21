Ковальчук ответил Плющеву, Слепышев отказал журналистам. Как Россия вернулась с Олимпиады

Сегодня большая часть российских олимпийцев, включая хоккейную делегацию, вернулась в Москву. Добираться из Пекина нашим игрокам пришлось с приключениями – рейс задержали без малого на четыре часа. Всё дело в том, что на борт нужно было загрузить много багажа, а китайские грузчики никуда не спешили, делая всё лениво и медленно.

Если на Олимпиаду сборная России по хоккею летела отдельным чартером, то теперь для всех был организован один большой самолёт. Что ж, хоть на этот раз получится избежать лишних разговоров и обсуждений об особенности нашей хоккейной дружины, завоевавшей на Играх серебряные медали. Хотя мусолить поражение от Финляндии в любом случае будут долго.

В аэропорту «Шереметьево» сборную традиционно встречали болельщики и журналисты, организовавшие для олимпийцев специальный праздничный коридор.

Интересно выступил генеральный менеджер сборной России Илья Ковальчук, с которым журналисты обсудили сразу несколько злободневных тем.

— Как оцените турнир?

— Все очень разочарованы, ставили совсем другие цели. Будем делать выводы и двигаться дальше.

— Когда будет ясно, останетесь ли в сборной?

— Пока ничего не хочу об этом говорить. Ничего не жду. Тренерский штаб точно остаётся, Алексей Юрьевич (Жамнов – Прим. «Чемпионата») со своей командой вместе будут работать. По поводу меня решение будет потом. Сейчас не хочу делать каких-то выводов. Огромное спасибо всем ребятам, проделали огромную работу в этих условиях, было непросто. Сравниваю с 2018 годом. Когда мы готовились перед Кореей, у нас всё равно были выходные, могли видеть свои семьи. Сейчас были совсем другие условия.

— Видели ли реакцию Слепышева?

— Это его мнение. Он сказал, что думает. Ничего ему не говорил по этому поводу. Была такая ситуация вокруг команды, все это понимают. Всем людям, которые за нас «переживали», огромного здоровья.

— Вы отреагировали на слова Плющева.

— Надеюсь, что он читает эти интервью, перед тем как их ему присылают. Пусть каждый воспримет это так, как хочет. Слов Третьяка не читал. Летели в самолёте, Интернета не было. Владиславу Александровичу спасибо за поддержку.

— Насколько приятно внимание, которое было при встрече?

— Очень приятно. Даже детишки из Хабаровска прилетели, хоккейная команда.

«Медаль — всегда приятно, но мы не достигли своего максимума»

«Медаль — всегда приятно, но мы не достигли своего максимума. Мы верили, что сможем порадовать Россию и закончить Игры золотом. Но очень приятно, что нас так встречают», — заявил нападающий сборной России Андрей Чибисов.

«После Олимпиады ощущения двоякие»

Это был тяжёлый перелёт. Но душу грело, что мы летим домой. Поэтому усталость как рукой сняло. Настроение перед церемонией на этой арене у меня прекрасное, замечательное.

После Олимпиады ощущения двоякие. Хотелось большего, конечно. Значит, надо больше работать. Но я и так доволен», — отметил защитник Сергей Телегин.

А вот нападающий Антон Слепышев, который стал участником громкого скандала после финального матча (форвард выставил в «Инстаграме» гневный пост и устроил перепалку с болельщиками, проигнорировал представителей прессы и отказался отвечать на их вопросы после прилёта. Жаль, что Антон толком так ничего и не объяснил.

«Была проделана большая работа, которая принесла свои плоды»

«Мы получили серебряные медали — это такой же подиум. Конечно, не такой триумфальный, но всё равно это олимпийская медаль. Какой-никакой результат, достаточно положительный. Была проделана большая работа, которая принесла свои плоды.

Каждому спортсмену хочется выиграть золото: мы — не исключение. Будем стремиться, работать — золото придёт. Это был промежуточный шаг, который мы должны переварить с позитивным настроем», — сказал вратарь Иван Федотов.

Фото: РИА Новости

«Мы не проиграли, а выиграли второе место»

«У меня пока только положительные впечатления. Думаю, останутся такими. Мы не проиграли, а выиграли второе место, для меня это был важнейший турнир. Я доволен. Спартаковец Йори Лехтеря, думаю, за нас болел. Мы с ним обсудим этот вопрос (улыбается).

Когда молодым доверяют, ты чувствуешь это и стараешься прогрессировать. Это возможность показать себя. Надеюсь, оправдали доверие. Момент со Слепышевым не обсуждали, ну написал и написал, а ему ответили. Кто-то обращает внимание на записи в комментариях, кто-то нет.

Для меня всё это грандиозно. Идёшь, все узнают, просят автограф, сфотографироваться. Я молодой и люблю всё это. Теперь переходим к плей-офф, от серьёзного к серьёзному. Будем готовиться к «Йокериту». Постараемся обыграть финнов, а про силовые приёмы не знаю, до того же Анттилы надо постараться достать (смеётся). Я уверен, что мы бы 100% попали в плей-офф. «Спартак» всегда там. С московскими командами мы играли неудачно, а теперь получим что-то новое», — сказал защитник Александр Никишин.

Далее команда отправилась на «ВТБ Арену» в Москве, где состоится специальное праздничное чествование наших олимпийцев.