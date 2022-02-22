Ушёл из жизни экс-защитник московского «Динамо» Юдин

Экс-защитник московского «Динамо» Александр Юдин ушёл из жизни в возрасте 52 лет, сообщает телеграм-канал клуба.



«Невосполнимая утрата в динамовской семье… Ушёл из жизни член Зала славы московского «Динамо», один из ярчайших игроков конца 80-х и 90-х годов Александр Юдин. Александр Валерьевич на протяжении 10 лет защищал динамовские цвета.



Мастер спорта международного класса, чемпион мира среди молодёжи, двукратный чемпион СССР, чемпион СНГ, абсолютный чемпион России, обладатель кубка МХЛ. Ему было 52 года. Скорбим...» — говорится в сообщении в канале «Динамо».



Всего на счету Юдина 255 матчей в чемпионатах страны. Также он выбирался на драфте НХЛ 1989 года клубом «Калгари Флэймз» под 231-м номером.