Ilta-Sanomat — о критике финала Олимпиады: Фазель выставил себя дураком, ругая Финляндию

Финское издание Ilta-Sanomat прокомментировало слова бывшего президента ИИХФ Рене Фазеля о незрелищности и неинтересности финала Олимпийских игр.

«Рене Фазель, бывший президент Международной федерации хоккея с шайбой, выставил себя дураком, ругая «львов» за то, что они играли в слишком оборонительный хоккей, из-за чего им повезло выиграть олимпийский титул.



В каком-то смысле Фазель был прав в своём наблюдении. На Олимпийских играх в Пекине успеха достигла плотная оборона. Но это сделали не только «львы», как утверждал бывший босс хоккейной федерации, но и Россия, любимая команда Фазеля.



Совершенно излишне обвинять Юкку Ялонена или главного тренера сборной России Алексея Жамнова в выборе оборонительного стиля игры. В финале играли две лучшие команды турнира, а также две лучшие команды с тактической точки зрения.



Красивым хоккей на пекинской Олимпиаде, однако, не был. Но это не вина команд, а результат того, что в европейский хоккей играют на узкой площадке. 2:0, 1:1, 2:1. Таковы результаты олимпийских полуфиналов и финала.



Количество голов — не единственный показатель, описывающий характер игры, но в данном случае он говорит о многом. Финляндия и Россия защищались в финале друг против друга. Это стоило сделать, потому что это давало нам наилучшие шансы на успех. «Львы» всё ещё были на шаг впереди России, что, конечно, неудивительно для команды Юкки Ялонена.



Финляндия и Россия выбрали лучший способ сыграть на олимпийском турнире. Это их работа. Фазелю не нужно было так говорить», — говорится в сообщении.