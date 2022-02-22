«У Овечкина неплохо получается». Наставник «Вашингтона» пошутил о голах в пустые ворота

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт пошутил над результативностью капитана команды Александра Овечкина по голам в пустые ворота. В текущем сезоне россиянин забросил семь шайб в пустые ворота. Всего при нём было забито девять голов — и лишь один в ворота «Вашингтона».

«У него неплохо получается. У него на клюшке — прицел дальнего действия», — приводит слова Лавиолетта The Athletic.

Отметим, что в прошлом сезоне Овечкин не забил ни одного гола в пустые ворота, а в этом сезоне лидирует в НХЛ, забив семь голов при 11 бросках. Шесть других игроков — Брайан Раст, Габриэль Ландеског, Адриан Кемпе, Кайл Коннор, Коннор Макдэвид и Андрей Свечников — делят второе место с четырьмя шайбами каждый. Рекорд НХЛ по голам в пустые ворота за сезон — девять — установлен Павлом Буре в сезоне-1999/2000.