Капризов подарил фанату клюшку, увидев плакат с надписью на русском языке
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На стадионе «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве (Канада) в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимает «Миннесоту Уайлд». Идёт первый период, хозяева ведут со счётом 1:0.
Перед матчем нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов подарил клюшку болельщику, перекинув её через защитное стекло.
Видео можно посмотреть в официальном «Твиттере» «Миннесоты Уайлд»
Капризов подъехал к болельщику, когда увидел у него в руках плакат с просьбой подарить клюшку.
«Моя девушка сказала не приходить домой без твоей клюшки», – написал фанат на русском языке.
На счету российского форварда «Миннесоты» 62 (23+39) набранных очка в текущем сезоне НХЛ.
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