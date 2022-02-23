Капризов подарил фанату клюшку, увидев плакат с надписью на русском языке

На стадионе «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве (Канада) в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимает «Миннесоту Уайлд». Идёт первый период, хозяева ведут со счётом 1:0.

Перед матчем нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов подарил клюшку болельщику, перекинув её через защитное стекло.

Видео можно посмотреть в официальном «Твиттере» «Миннесоты Уайлд»

Капризов подъехал к болельщику, когда увидел у него в руках плакат с просьбой подарить клюшку.

«Моя девушка сказала не приходить домой без твоей клюшки», – написал фанат на русском языке.

На счету российского форварда «Миннесоты» 62 (23+39) набранных очка в текущем сезоне НХЛ.