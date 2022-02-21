Гонка бомбардиров НХЛ: Капризов догнал Овечкина

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) завершился очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Миннесоту Уайлд». Гости победили – 7:2.

Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов в прошедшей встрече сделал голевую передачу. Таким образом, на счету хоккеиста теперь 62 (23+39) очка в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги. По этому показателю Капризов сравнялся с нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным, в активе которого 31 заброшенная шайба и 31 голевая передача.

Игрок «Эдмонтона» Леон Драйзайтль в прошедшем матче также сделал одну голевую передачу. Набранное очко стало 70-м для немца в этом сезоне и позволило ему подняться на вторую строчку в бомбардирской гонке. Такое же количество очков у Джонатана Юбердо из «Флориды Пантерз».

Лидирует в гонке бомбардиров ещё один хоккеист «Эдмонтона» – Коннор Макдэвид. На счету канадца 71 (26+45) очко.