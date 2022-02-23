Обозреватель The Athletic: регресс Проворова вызывает беспокойство. Он становится ещё хуже

Обозреватель авторитетного издания The Athletic Чарли О’Коннор поделился мнением об игре 25-летнего российского защитника «Филадельфии Флайерз» Ивана Проворова.

«Регресс Ивана Проворова за последние несколько недель, особенно в игре с шайбой, действительно вызывает беспокойство. Не то, чтобы до этого он играл супер, но становится ещё хуже», — гласит пост О’Коннора в «Твиттере».

В текущем сезоне Проворов принял участие в 47 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых набрал 19 (5+14) очков при показателе полезности «-8» и 20 минутах штрафного времени. Всего за карьеру в НХЛ Иван провёл 418 матчей за шесть сезонов в «Филадельфии», отметившись 178 (55+123) результативными действиями с коэффициентом полезности «+1».