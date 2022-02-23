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Лайне и Мэттьюс повторили достижение Ковальчука, Овечкина и Малкина в НХЛ

Лайне и Мэттьюс повторили достижение Ковальчука, Овечкина и Малкина в НХЛ
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24-летний американский форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс и 23-летний финский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Патрик Лайне сумели повторить одно из статистических достижений в НХЛ.

Лайне (10 очков, набранных с 22 января – по настоящее время) и Остон Мэтьюз (10 очков с 24 ноября по 14 декабря 2021 г.) — сумели отметиться двузначной серией очков в текущем сезоне.

За последние 30 лет (с сезона-1991/1992) только лишь пять других пар хоккеистов, выбранных на одном и том же драфте в первом или втором раундах, сумели отметиться серией с 10+ набранных очков за сезон. Это были Марио Лемье и Кирк Мюллер (сезон-1991/1992), Эрик Линдрос и Пэт Фалун (сезон-1993/1994), Илья Ковальчук и Джейсон Спецца (сезон-2007/2008), Александр Овечкин и Евгений Малкин (сезон-2008/2009), а также Коннор Макдэвид и Джек Айкел (сезон-2016/2017).

В текущем сезоне Лайне набрал 35 (18+17) очков в 31 матче. У Мэттьюса – 62 (34+28) очка в 47 матчах.

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