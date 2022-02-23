Боунесс: Хара один из лучших игроков, с которыми мне доводилось работать

Главный тренер «Даллас Старз» Рик Боунесс поделился мнением о том, что защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Здено Хара повторил рекорд НХЛ среди игроков своего амплуа по количеству матчей в лиге.
«Я знаю, что он жил в подвале дома у своего агента. Мы с женой однажды пригласили его к себе на ужин. Посадили за стол, а у него колени, торчат из-за стола. Мои дети улыбаются, говорят, что он великан. Он очень мягкий человек в жизни и настоящий боец на льду. Меня совсем не удивляет, что он так долго играет. Он никогда не был быстрым, но с такими габаритами можно достать кого угодно, и для этого не нужно быть конькобежцем. Он – один из лучших игроков, с которыми мне доводилось работать. Он играет на команду, любит работать. Замечательный человек. Я очень рад за него», – цитирует Боунесса официальный сайт НХЛ на русском языке.
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