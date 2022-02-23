Любушкин – о дебюте за «Торонто»: невероятно счастлив играть здесь

Российский защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Любушкин поделился мнением о дебютном матче за новую команду.

«Мы играли в неплохой, жёсткий хоккей, имели шанс на победу. Конечно, в эпизоде с их третьим голом мне нужно было сыграть лучше. Но я не попал по шайбе.

Что касается привыкания к новой команде, то если ты профессиональный игрок, то привык к постоянным изменениям. И по большому счету это неважно, потому что тебе всегда надо играть хорошо и полностью отдаваться на льду. Мне просто нужно играть в свой хоккей.



Я невероятно счастлив играть здесь. Для меня это большой опыт. Просто невероятный», – цитирует Любушкина официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, в матче регулярного чемпионата НХЛ «Торонто» вступил «Коламбус Блю Джекетс» (3:4, ОТ).