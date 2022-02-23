Федотов – об отъезде в «Филадельфию», которая выбрала его на драфте: впереди плей-офф КХЛ

Голкипер ЦСКА Иван Федотов ответил на вопрос о возможном отъезде в «Филадельфия Флайерз», которая выбрала его на драфте НХЛ-2015.

«Нет, мыслей никаких. Сезон продолжается. Олимпиада закончена — впереди плей-офф КХЛ. Поэтому я сейчас не думаю ни о чем. Как говорится, будет день — будет пища. По мере поступления будем смотреть и взвешивать. Сначала надо сделать результат, а потом думать о дальнейшем.



Не обидно ли, что из-за досрочного завершения сезона сыграем с «Локомотивом»? Нет, ничего страшного. Это не самый простой соперник. Но тем интересней будет противостояние. Все знают давнишнюю «зарубу» между нашими клубами. Поэтому будет интересно поиграть, побиться, получить эмоции, подзарядиться и выложиться на все сто процентов.



Значительная часть игроков и тренеров ЦСКА была загружена на Олимпиаде? Думаю, тут есть и плюсы, и минусы. Тут надо объективно смотреть. Олимпиада в любом случае нагружает игроков и эмоционально, и физически. Но ничего страшного. Из «Локомотива» на Олимпийских играх тоже были ребята, составлявшие костяки своих сборных. Так что все здесь в равных условиях», – цитируют Федотова «Известия».

