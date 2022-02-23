«Айлендерс» готовы обменять Семёна Варламова. «Эдмонтон» и «Вегас» заинтересованы в нём

«Нью-Йорк Айлендерс» готов обменять российского голкипера Семёна Варламова, сообщает The Fourth Period.
Отмечается, что несколько клубов уже обращались к «островитянам» по поводу 33-летнего вратаря. Одним из этих клубов был «Вегас Голден Найтс». Кроме того, Варламовым интересуется «Эдмонтон Ойлерз». Другие команды пока не называются.
В нынешнем сезоне российский вратарь принял участие в 14 матчах (из них 13 — в старте), в которых одержал три победы при девяти поражениях в основное время и одном — в овертайме. В среднем за встречу Варламов пропускает 2,57 шайбы и отражает 91,6% бросков.
Контракт россиянина с кэпхитом $ 5 млн в год рассчитан до конца сезона-2022/2023. В соответствии с соглашением Варламов может составить список из 16 команд, куда его нельзя обменять.
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