«Айлендерс» готовы обменять Семёна Варламова. «Эдмонтон» и «Вегас» заинтересованы в нём

«Нью-Йорк Айлендерс» готов обменять российского голкипера Семёна Варламова, сообщает The Fourth Period.

Отмечается, что несколько клубов уже обращались к «островитянам» по поводу 33-летнего вратаря. Одним из этих клубов был «Вегас Голден Найтс». Кроме того, Варламовым интересуется «Эдмонтон Ойлерз». Другие команды пока не называются.



В нынешнем сезоне российский вратарь принял участие в 14 матчах (из них 13 — в старте), в которых одержал три победы при девяти поражениях в основное время и одном — в овертайме. В среднем за встречу Варламов пропускает 2,57 шайбы и отражает 91,6% бросков.



Контракт россиянина с кэпхитом $ 5 млн в год рассчитан до конца сезона-2022/2023. В соответствии с соглашением Варламов может составить список из 16 команд, куда его нельзя обменять.